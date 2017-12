د کندهار غونډه؛ د آی ایس آی د ستراتېژیک عمق پلان پلي کولو هڅو دوام

mha December 2, 2017 at 17:56

These are the people who stole Millions of dollars saved it in domestic and foreign banks, did not pay taxes. Mr. Ashraf Ghani Sahib wants to freeze their money and assets . This is why they do not like Ghani Sahib. it is not ISI.

داﻟــــﺮ ﻣﯿﻠﯿــــﺎرد « ٢ » ﻧﻮر ﻋﻄﺎﻣﺤﻤﺪ ــ داﻟــــﺮ ﻣﯿﻠﯿــــﺎرد « ١٫۵ » ﻓﻬﯿﻢ ﻗﺴﯿﻢ ــ ٣ داﻟــــﺮ ﻣﯿﻠﯿــــﺎرد « ١٫٢ » ﻓﺮزﻧﺪان و رﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد

There are 38 peoples on the list and Mr, Ghani is going to freeze their assets.

٧ داﻟـــــﺮ ﻣﯿﻠﯿـــﻮن « ٨۴۵ » ﮐﺮزی ﻣﺤﻤﻮد ــ ٨ داﻟـــــﺮ ﻣﯿﻠﯿـــﻮن « ٨١٠» ﺷﯿﺮزی آﻏﺎ ﮔﻞ

There are 33 more, if I have your Email I will send you the whole list.