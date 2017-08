A. Halim Hakimi July 31, 2017 at 21:58

”تېر ته په کتو، که څه هم تر اوسه پورې د ښاغلي مکين کمې طرحې د امريکا د کانګريس له خوا رد شوې دي، خو د اوسنۍ هغې د وړاندې کولو پر مهال بايد د افغانستان حکومت هم ځينې اقدامات وکړي

. ”

“دا خو تر لمر روښانه ده چې پاکستان له کومې ورځې زېږېدلی، له هماغې ورځې راهيسې يې د افغانستان په “بربادۍ پسې رااخيستې”

Afghans should learn patriotism from Sen. John McCain while a cell eating cancer already spread in his brain and a surgical cut visible above his eyebrows during his passionate speech taking time commenting on Afghanistan.

Most elites of current Afghan government are the product of growing up in Pakistan and their hand and mouth are still sealed and tied in Pakistan inelegance agencies archives. As such they are not free to speak against Pakistan holding their past record as hostage getting ransom from Afghan government.

First Pakistan dependent Afghan government elites need to be fired and then progress will be visible