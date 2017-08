A. Halim Hakimi July 31, 2017 at 09:09

“پوتین له دې جلا په یوه بله مرکه کې وویل چې ممکن مسکو د امریکا خلاف نور اقدامات وکړي خو حاضردمه له دې کار سره مخالف دی. پوتین ونه ویل چې څه ډول اقدامات به وکړي.”

It might be a hint that Russia will provide light rocket launcher and antiaircraft missile to Afghan armed resistance groups.

With the first item the need for suicide mission will be subsided and the second item will eliminate fix wing aircraft and helicopters to be the master of the sky.

Buckle up Afghans, the cold war may restart in reverse.