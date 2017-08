A. Halim Hakimi August 1, 2017 at 09:45

“دا چې په حزب کې پرېکړه فرد واحد کوي که پر يوه سر حکمتيار، د اجمل خټک په وينا؛ دې کې خبره کول

“توان د چا دی؟

Respectable Mr. Ajmal Khatak may said the above a long time ago which no longer apply to Mr. Hekmatyaar :

The new Mr. Hekmatyaar can still cut the so called bad-infidel head off without feeling for the pain but so called good-infidel that may make Hekmatyaar rich and powerful now can be his close partner.