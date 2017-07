Dr. HamidUllah Zlrraver Safpiدکتور حمیدالله زړهءور. ساپی July 27, 2017 at 16:22

Salamoonah,

1 wakht old indian film vo, WAQT pa noom ,aw yawa sanderah vah: Late M.Rafiey` sahab pa jagh:

Waqt ci Den aur Raat

Waqt ci kal aur Aaj

Waqt ki hershey ghulaam

Waqt kaa herkes pe raadj!

…. ….

Than know! what is WAXT? Thank you.