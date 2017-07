د امریکا دوخت ولسمشر جیمي کاتر د ملي امنیت سلاکار ژبینو برژنسکي په مکرر ډول د ایرواسیا پر جیوستراتيژیک اهمیت باندي ټنګار کړي، هغه وايي امریکا باید په ۲۱ پیړۍ کي خپل د هجمون سوپر پاور موقف وساتي ، او ددې لپاره اړه ده چې په ایرواسیا کي د قدرت موازنه وساتي. بریژنسکي دا موضوع په خپل کتاب Grand Chessboard: American primacy and its geostrategic importance کي روښانه کړې ده ، هغه وايی ایرو اسیا د نړي تر ټولو مهمه ستراتيژیکه سیمه ده ، او د نړي ټولی نفتي زیرمي هم دلته واقع دي، هر قدرت چې په دې زیرمو ولکه پیدا کړي، هغه قدرت به افریقا ، اسیا او اروپا تر خپل حاکمیت لاندي راولي او په یوه سوپر پاور او نړیوال هجمون به بدل سي، نو امریکا د دې لپاره چې ددغه ډول قدرت مخه ونسي، باید کوښښ وکړي ، هیڅ قدرت بېله امریکا پردې زیرمو ولکه خپله نه کړي.

