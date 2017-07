۲۱- يو ناول چي په ۱۸۹۸ م کال کي ليکل سوی د تیټانيک کښتۍ د ډوبېدو وړاندوينه پکښي سوې وه. دا ناول چي (Futility, or the Wreck of the Titan) نوميږي څوارلس کاله مخکي له دې چي تیټانيک کښتۍ ډوبه سي، ليکل سوی دئ.

د هوا حال 22°C کابل Partly Cloudy Humidity 30% Wind 11.27 km/h 18 Jul 2017 32°C17°C

19 Jul 2017 31°C17°C

نندارتون

ځانمرګی ناول دلته ولولئ

نیکه ناول

د لیکنې د موندلو لپاره نېټه کلیک کړئ July 2017 M T W T F S S « Jun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31