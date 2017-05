Games ……….لوبې

2

د هوا حال 13°C کابل Partly Cloudy Humidity 64% Wind 11.27 km/h 14 May 2017 26°C10°C

15 May 2017 23°C13°C

نندارتون

ځانمرګی ناول دلته ولولئ

د لیکنې د موندلو لپاره نېټه کلیک کړئ May 2017 M T W T F S S « Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31