همت زرران September 1, 2016 at 05:43

اسلام علېکم د هېوادونو ته پرته له ويزی

سفر کولئ شئ

Visa on arrival countries for Afghanistan passport

1. Antigua and Barbuda

2. Australia (online visa e 600 visa) must apply online 3.Bangladesh

4. Cape Verda

5. Comoros

6. Djibouti

7. Dominican Republic

8. Gabon

9. Guinea Bissa

10. Haiti

11. Madagascar

12. Maldives

13. Mauritania

14. Micronesia

15. Mozambique

16. Palau

17. Saint Vincent and the Grenadines

18. Seychelles

19. Sri Lanka

20. Timor – Leste

21. Togo

22. Tuvalu

23. Uganda

24. Zambia

25. Zimbabwe