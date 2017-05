داکتر صاحب محترم سلامونه او احترامات می قبول کره هیله ده چه روغ او جور وی.

زه ستاسو د خدمتونه د روغتیا بخش کی دیره دیره مننه کوم واقعا تا سو ددیرو ورونو مشکلات د تاند له لاری څیرلی او ورته مو مثبت جوابونه وراندی کری.

په هر صورت داکتر صاحب محترم 22 کاله عمر لرم دوه کاله کیژی چه واده می کری په همدی موده کی می هیڅ اولاد او نه شو مجبور شوم زه او میرمن می یو روغتون ته د تداوی په موخه لارشو میرمن می دمعاینی نه وروسته د داکتر مثبت ځواب تر لاسه کر او ورته یی وویل چه تا کی کوم مشکل نشته نو ستا خاوند کی شاید مشکل وی. بیا می خپل معاینات په دوو لابراتوارو کی تر سره کر او چه کله می معاینات داکتر ته راور داکتر راته منفی جواب راکر یعنی راته یی وویل ستا په منیو کی هیڅ د اولاد ماده نشته نو ستا اولاد نه کیژی او ته هیڅ دول تداوی نور مه کوه نو زه دیر ناهیلی بیرته کور ته راستون شوم داخبره می د یو ملګری خلیل الرحمن سره شریکه کره هغه را ته ستا نه دمشوری غوښتلو دباره مشوره راکره. په هر صورت داکتر صاحب محترم آیا زه همداسی ناهیلی اوسم اوکه د تداوی د پاره نورو داکترصاحبانو ته ولارشم آیا کومه بله لار د تداوی د پاره هم شته.

هیله ده چه یو مثبت او خوشحالونکی مشوره او جواب را ته راکری.

البته په لابراتواری معایناتو کی لاندی شیان لیکل شوی وه.

Semen Analysis

(Physical)

1. Volume……..05

2. Colour…….. Grey

3. Consistancy…….. Thin

(Chemical)

1. Total Sperm count……..00

2. Motile ……..00

3. Slugish……..00

4. Dead………00

5. Normal Form……..00

6. Abnormal Form…….00

7. Leucocytes…….04

8. Other……… Azoo Spermia

او په لابراتوار کی لاندی نتیجه لیکلی وه:

1. Alb = Trace

2. Gul = Nil

3. Mic = Exa = W.B.C = 1 – 2

4. R.B.C = 1 – 1

5. Cast = Nil

6. Bacteria= ( – )

7. Ca – Ox = Nil

8. Ketone = (-)

مننه هیله ده چه تر څو هر څه زر او مثبت جواب راته راکری

ځواب . دغه قدرمن ورور مخکې دغه پوښتنه کړې وه دا چې به ځڼډ ځواب ورکوم هیله ده ما به وبخشي خو هیله کوم اوس هم دی او هم نور ملګري ترې استفاده وکړاي شي.

قدرمنه وروره ستاسو تشخیص تقریباً څرګند دی او هغه هم Azoospermia دی البته دغه خبره باید هیره نه کړو چې ددې ناروغۍ دتشخیص لپاره باید دقیق معانیات وشي هیله کوم تاسو پوره ډاډ ترلاسه کړی وي چې دغه ستونزه لرئ په اکثره هیوادونو کې دمني معاینه دوه ځلې تر سره کیږي او د دواړو معایناتو ترمنځ واټن باید څلور اونۍ وي او باید هغه روده وکارول شي چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ېې سپارښتنه کړې ده

رابه شو دې ته چې ازو سپرمیا څه شی دی ؟ دا په طبابت کې هغه حالت ته ویل کیږي چې د نارینه په مني کې سپرم هیڅ موجود نه وي لکه چې ددغه ورور په معایناتو کې چې لیدل کیږي په دغو کسانو کې مني اوبه له نارمل کسانو سره هیڅ توپير نه لري ځکه چې د مني یوازې یو په سلو کې سپرمونه دي نو کله چې هیڅ سپرم موجود نه وی دمني په کمیت او څرنګوالي هیڅ تاثییر نه لري دغه کسان نارمل جنسي تمایل لري او یوازینۍ ستونزه ېې دا وي چې دمیرمنې هګۍ نه شي القاح کولاي یعنې شنډ بلل کیږي.

دازو سپرمي لپاره څو ډوله ویش شوی دی دمثال په توګه په یو ویش کې درې ډوله بلل شوی دی :

Pretesticular azoospermia د testicular یا د نارینه له هګۍ یا بیضې نه مخکې

Testicular azoospermia د هګۍ یا بیضې ازو سپرمي

Posttesticular azoospermia له هګۍ وروسته ازو سپرمي

لومړی او دریم ډول ممکنه ده معالجه شي خو دویم ډول ېې دایمي وي او معالجه ېې ناممکنه ده.

په یو بل ویش کې دوه عمده علتونه ورته بیان شوي دي یو دا چې هغه لارې ممکنه ده بندې وي چې سپرم انتقالوي چې انسداري ازو سپرمي ورته ویل کیږي او یا دا چې خپلې بیضې سپرم نه شي تولیدولي هغه کسان چې انسدادي ازو سپرمي لري یعني په لومړی او دریم ډول ممکنه ده دغه ستونزه په جراحي عملیاتو سره اواره شی په دې هکله که ډیرې وشي ممکنه ده تخصصي بڼه پيدا کړي او تاسو پرې پوه نه شئ خو هدف دا دی که د مني دانتقال لاره بنده وي په خاصو او یو ډول ظریف اپریشن یا عملیات سره ممکنه ده علاج وشي بل ډول علاج دا دی چې سپرم له بیضې اخیستل کیږي او په یو لابراتوارۍ کې دمیرمنې له هګۍ سره القاح کیږي دغه عملیې ته Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration وايي.

خو غیر انسدادي ډول ممکنه ده معالجه نه شي ممکنه ده ځکه وایو چې نن سبا په دې برخه کې پرمختګ شوی دی دمثال په توګه ویل کیږي هغه بیضې چې تر یو حده د سپرم دتولید توان لري په یو ډول درملو سره تجریک کیږي البته له خاصو معیناتو ورسته ډآکټران دغه پریکړه کولاي شي چې بیضې تحریک کیداي شي که نه ؟

په ځینو هیوادونو کې هغه میړه او ښځه چې دغه ستونزه لري القاح شوې هګۍ ترلاسه کوي اویا د بل چا په سپرم د میرمنې هګۍ القاح کیږي خو زه نه پوهیږم چې په اسلام شرعې کې حکم څه شی دی خو زموږ په ټولنه کې دغسې یو کار دمنلو نه دی ځکه چې زموږ له کلتور او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وي

خو په دې وروستیو کې په انسدادي ډول ازو سپرمي کې سپرم په خپله دسړي له بیضې اخیستل شوي او په دیرو مواردو کې ېې نتیجه ورکړې او ستونزه حل شوې دې.

دغه مطلب په مخکنۍ لړۍ هم په یو بل دول لیکل شوی دی ممکنه ده ددغه مطلب لوستل هم له تاسو سره مرسته وکړي.

