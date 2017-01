د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه/ ډاکتر زغم

زلال احمد February 1, 2014 at 17:11

له ټولو ملګرو نه مننه، یوه ډاکتر صاحب پوښتنه کړې وه چې تاسو د Davidson’s Principles and Practise of Medicine

Clinical Medicine by PJ Kumar

Harrison’s Principles of Internal Medicine

Oxford textbook of medicine

په څېر کتابونه وژباړي، دا کتاب چې موږ ژباړلی، د دریو نړیوالو کتابو Davidson’s Principles and Practise of Medicine

Clinical Medicine by PJ Kumar and Curent.

څخه را اخستل شوی دی.